الفاخري: سنعمل على تجهيز كافة القوانين الخاصة باللجان الدائمة في البرلمان الأفريقي

انطلقت اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الأفريقي والتي مقرر استمرارها حتى السابع عشر من مارس الجاري، وتأتي هذه الاجتماعات في إطار الإعداد للجلسة العامة الخاصة بالبرلمان الأفريقي والمزمع عقدها خلال الأشهر القادمة.

وصرح عضو مجلس النواب “يوسف الفاخري”، نائب رئيس مجموعة الشمال الأفريقي وعضو هيئة مكاتب رئاسة البرلمان الإفريقي، بأن اللجان الدائمة بالبرلمان الأفريقي خلال هذه الاجتماعات سوف تعمل على تجهيز كافة القوانين والإجراءات الخاصة بتنظيم عمل كل لجنة.

وأشار إلى أن اللجان ستعمل على تقديم مقترح الميزانية لتغطية أعمال كل لجنة وتقديم خطة العمل الخاصة بكافة اللجان الدائمة حتى يتم اعتمادها من خلال الجلسة العامة للبرلمان الأفريقي وفقا للقانون الداخلي والمنظم لعمل البرلمان الأفريقي.