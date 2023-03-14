ديوان المحاسبة يطلق استراتيجية التحول الرقمي

الوطن| رصد

أطلق ديوان المحاسبة، الاثنين، استراتيجية التحول الرقمي من خلال تطبيق لإدارة المراسلات الإلكترونية (الصادر والوراد) بهدف الاستغناء عن النظام التقليدي الورقي، والاعتماد علي التقنيات الحديثة في إدارة وتبسيط الإجراءات الداخلية ترسيخًا لمفهوم المؤسسة بلا ورق.

وأفاد الديوان، بأن التطبيق يوفِّر عددًا من المميزات، منها إدارة المراسلات وتتبعها، والعمل عن بعد، وخاصية التهميش والتوقيع الإلكتروني.

وفي وقت سابق اليوم، استعرض رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، خبراء من البنك الدولي، مراحل مشروع تطوير المالية العامة في ليبيا.

وتطرق وكيل الديوان علاء الدين المسلاتي، خلال اللقاء، إلى مراحل التحول الرقمي بالديوان، وجاهزية مثل هذه المشروعات، والشروع في عمليات الربط المباشر مع بعض المؤسسات، وكذلك لعدد من المنظومات التي يجرى تجهيزها لتسهيل عمليات المراجعة.