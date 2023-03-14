عقيلة: الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية يونيو المقبل

قال عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، إن الإطار التشريعي اللازم للانتخابات سيكون جاهزًا قبل نهاية شهر يونيو المقبل.

وأضاف عقيلة صالح، في لقاء مع برنامج “شأن عام” الذي يذاع على “تلفزيون المسار”، مساء الإثنين: “جاهزون لمساءلة الليبيين”، معتبرًا أن مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا عبدالله باتيلي جاء لمساعدة الليبيين وليس محاكمتنا.

ولفت إلى أن مجلس النواب مسؤول عن الأساس التشريعي للانتخابات، موضحا:” أؤكد أنه سيتم قبل نهاية شهر يونيو”، مشددًا على ضرورة أن تكون هناك حكومة جديدة قبل الانتخابات.

وتابع: “إذا لم تنجز لجنة 6+6 مهامها تعتبر القوانين الانتخابية الصادرة عن مجلس النواب سارية”، وهما القانون رقم 1 بشأن انتخابات الرئيس، والقانون رقم 2 بشأن انتخاب مجلس النواب”.

وأكد أن البيئة الأمنية آمنة، والعسكريون أدرى بشؤونهم، ولا أمانع من إجراء الانتخابات في ظل الوضع الأمني الحالي، لافتا إلى أن أهم شيء وجود حكومة موحدة؛ لأن إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين يمكن أن يٌقسِّم البلاد، مفيداً بأن مجلس النواب سيُسمي ممثليه في لجنة 6+6 فور إرسال مجلس الدولة ممثليه، وسنمنحها شهرًا لمرجعة قوانين الانتخابات.

ونوه عقيلة بإنه يرفض انتخاب رئيس الدولة من قبل البرلمان حتى لا تتكرر محاولات الرشوة واستخدام المال السياسي لشراء الأصوات.