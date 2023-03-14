بالصور… حالة الطقس في ليبيا ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الثلاثاء 14 مارس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، طقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا ودرجات الحرارة متذبذبة مابين ارتفاع وانخفاض.

راس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ، وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ، وتسجل زيادة يوم الغد ثم تنخفض يوم الخمبس .

الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الإتجاه خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ، وتسجل تراجع يوم الخميس على غدامس والحمادة والجفرة.

الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

مدينة طرابلس

غروب الشمس هذا اليوم الساعة (19:14)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (07:17).