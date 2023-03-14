إجراء أعمال صيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس

أخبار ليبيا 24

تعمل الشركة العامة للكهرباء في إجراء أعمال الصيانة للوحدة البخارية الثالثة بمحطة كهرباء الخمس، في إطار الجهود لدعم الشبكة.

وتجرى أعمال الصيانة بواسطة إحدى الشركات الإسبانية وبمشاركة فنيي ومهندسي المحطة.

وقالت الشركة العامة للكهرباء، إنّه لتسريع وتيرة العمل والاستفادة من كامل وحدات الإنتاج خلال فترة الذروة الصيفية تم البدء في أعمال استبدال المسخن الخاص بالوحدة البخارية الرابعة، لإنجاز كامل الأعمال بالتوازي .

وأضافت، أن ذلك يأتي في إطار الجهود لتجديد المكونات الداخلية للوحدات البخارية، بهدف دعم الشبكة وإطالة عمرها .

إلى ذلك قالت الشركة، إنه تمّ البدء في تركيب معدات محطة تحويل الزويتينة جهد 11/30 ك.ف من قبل دائرتي صيانة شبكات الجهد المتوسط بنغازي وإجدابيا بعد الانتهاء من تجهيز المبنى الجديد.