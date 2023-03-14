الفاضلي: نريدُ دولة مدنية حتى بدون انتخابات

أكد فتحي الفاضلي الأكاديمي والمحلل السياسي بقناة التناصح التابعة للمفتي المعزول الصادق الغرياني، أنه يريد أن تكون ليبيا دولة مدنية حتى بدون إجراء أي انتخابات.

وقال الفاضلي في تدوينة عبر “فيسبوك” إن “الشعب الليبي لا يتطلع إلى أية انتخابات مهما كانت نتائجها، إنه يتطلع إلى انتخابات تؤدي إلى دولة مدنية حضارية راقية”. على حد قوله.

وتابع أن “الانتخابات التي تأتي بدولة عسكرية دموية أمنية استخباراتية ليست من طموحات الشعب الليبي”.

وختم موضحًا “من الأخير؛ نريد دولة مدنية حتى بدون انتخابات. المجتمع الدولي يركز على الانتخابات ولا يشير إلى نتائجها”.