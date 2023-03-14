المفوضية الأوروبية: سنقدم المزيد من الزوارق لخفر السواحل الليبي

أعلنت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية آنا بيسونيرو أن خفر السواحل الليبي “سيتلقى زوارق دورية أخرى” لتحسين مدى سيطرته على المياه أمام سواحل البلاد.

جاء ذلك خلال إحاطة للمتحدثة الأوروبية في بروكسل، تعليقاً على غرق زورق مطاطي قبالة السواحل الليبية، الحادث الذي ربما كان قد تسبب بمقتل عشرات الأشخاص بحسب وكالة آكي.

وأكدت المتحدثة الأوروبية أنه “عندما يكون هناك أشخاص في خطر في عرض البحر، فإن التدخل لإنقاذهم يصبح إلزامياً”.

وكان مشروع (Alarm Phone) التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، قد قال في وقت سابق الإثنين، إنه تلقى “في الليلة الفاصلة بين الجمعة والسبت الماضي اتصالا من قبل 47 شخصًا فروا من ليبيا على متن قارب يواجه مخاطر، والذي تحطم بعد ذلك”، مبيناً أن “17 ناجيًا فقط أنقذوا من قبل السفينة التجارية فرولاند، بينما لا يزال 30 آخرين في عداد المفقودين”.