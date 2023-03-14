من أضرارها التفكير في الانتحار.. ضبط كمية جديدة هائلة من حبوب “الاكتساسي” المخدرة بميناء مصراتة

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نجح مركز جمرك ميناء مصراتة بالتعاون مع قوة العمليات المشتركة، الإثنين، من جديد في ضبط كمية هائلة من حبوب “الاكتساسي” التي من أضرارها التفكير في الانتحار.

وتقدر الكمية الجديدة بنحو 450 ألف قرص. وكان قد ضُبط نحو 1.7 مليون حبة من نفس المخدر، بحسب تصريح رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري.

وكانت الكمية مخبأةً بإحكام داخل عدد من السيارات المستوردة على متن الباخرة “قراند تكساس” قادمة من ميناء إنتويرب – بلجيكا. وأشار رئيس مركز جمرك ميناء مصراتة البحري إلى أن الباخرة تحمل العلم الإيطالي وعلى متنها ما يقارب 2400 سيارة.