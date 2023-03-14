الأرصاد الجوية: استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد

طرابلس 14 مارس 2023 (وال) – توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الثلاثاء، استقرار الطقس على معظم مناطق البلاد، ودرجات الحرارة متذبذبة ما بين ارتفاع وانخفاض.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز على موقعه بالفيسبوك، تراوحت درجات الحرارة القصوى بين 15 و30 درجة مئوية.

وقال المركز في نشرته اليومية إن مناطق من رأس اجدير حتى سرت-سهل الجفارة – جبل نفوسة:- حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب، الرياح: جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (22-27)مْ، وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

وأضاف المركز أما المنطقة الممتدة من الخليج-سهل بنغازي حتى أمساعد:- تكون حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة، و الرياح: شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (15-20)مْ، ثم تنخفض يوم الخميس.

فيما تكون حالة السماء في المنطقة الممتدة من الجفرة-سبها-غـات-غدامس-الحمادة :- السماء صافية، والرياح: شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون يوم الغد متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، و درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (25- 30)مْ، وتسجل تراجع يوم الخميس على غدامس والحمادة والجفرة.

كذلك المنطقة الممتدة من الواحات- السرير-تازربو-الكفرة:- حالة السماء صافية، الرياح: شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (21-25)مْ، وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد. (وال _ طرابلس)

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