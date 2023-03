قنصلية السودان ببنغازي تكمل ترتيبات عودة أكثر من 160 مواطناً سودانياً عبر مطار طبرق

أعلنت القنصلية السودانية ببنغازي إنهاءها ترتيبات عودة 160 مواطنا سودانيا طوعيا من ليبيا عبر رحلة من مطار طبرق الدولي.

ووفقا لوكالة الأنباء السودانية نقلا عن القنصل العام السوداني “عبدالرحمن رحمة الله” فإن الرحلة كانت بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة والتي تعد الثانية خلال عام 2023، من جملة ست رحلات مبرمجة.

وحثّ “رحمة الله” كافة أبناء السودان بالمناطق الشرقية من ليبيا، على تسوية أوضاعهم الهجرية، داعياً إلى الاستفادة من هذه الرحلات للعودة إلى السودان للإسهام في مسيرة البناء إذ لم يتمكنوا من تسوية الأوضاع.

هذا وبلغ إجمالي العائدين طوعيا من ليبيا إلى السودان أكثر من 300 مواطن سوداني خلال المدة من فبراير 2023 وحتى الآن بعد ترحيل 150 مواطنا في 28 من فبراير.

المصدر: وكالة الأنباء السودانية

