الطقس في ليبيا اليوم الثلاثاء.. أجواء مستقرة والحرارة تصل لـ 30 درجة

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت استقرار الأجواء على معظم المناطق، ودرجات الحرارة متفاوتة ما بين ارتفاع وانخفاض.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة من المركز الوطني، اليوم الثلاثاء، تراوح درجات الحرارة بين 15 و30 درجة مئوية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 22 و27 درجة مئوية وتسجل انخفاضا ملحوظا غدا على معظم المناطق.

وفي منطقة (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الخميس على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر مع احتمال سقوط أمطار متفرقة.

وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول غدا إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية، وتتراوح درجات الحرارة بين 15 و20 درجة مئوية، وتسجل زيادة غدا ثم تنخفض يوم الخميس.

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وفي (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء صافية والرياح شرقية فجنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتكون غدا متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة بين 25 و30 درجة مئوية وتسجل تراجعا يوم الخميس على غدامس والحمادة والجفرة.

وأخيراً في (الواحات – السرير – تازربو – الكفرة)، السماء صافية والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى جنوبية شرقية فجنوبية غربية خفيفة السرعة وتتراوح درجات الحرارة بين 21 و25 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.