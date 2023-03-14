المركزي يعلن أسعار صرف العملات الثلاثاء

الوطن| رصد

ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني في السوق الرسمية اليوم الثلاثاء، إلى 5.84 دينار مقابل 5.80 دينار أمس الاثنين، بينما انخفض سعر صرف اليورو إلى 5.14 دينار من 5.15 دينار أمس.

وثبت متوسط سعر الدولار عند 4.80 دينار، حسب النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وعلى صعيد العملات العربية، تراجع سعر الريال السعودي إلى 1.27 دينار من 1.28 دينار أمس، واستقر الدرهم الإماراتي عند 1.30 دينار، في حين زاد سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار مقابل 1.52 دينار أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، واليوان الصيني الذي استقر عند 0.69 دينار في السوق الرسمية.

وتاليا قائمة لأسعار العملات: