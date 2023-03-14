مشيرب: كل الشعوب تحافظ على زيها وهويتها إلا الليبيين

رأى عبد الزراق مشيرب، خطيب وإمام مسجد بن نابي بطرابلس، كل الشعوب تحافظ على زيها وهويتها إلا الليبيين، بحسب وصفه.

وقال مشيرب، في منشور له عبر «فيسبوك»: “في اليوم الوطني للزي الليبي التقليدي أقول لكم: إن استمر الوضع على ما هو عليه من التلاعب بالزي الليبي الرجالي والنسائي وفقدان الهوية الحقيقية لهذا الزي المميز فإنه وربما بعد عشر سنوات سنقول: عظم الله أجركم في زيكم الوطني”، وفقا لتعبيره.

وأضاف “تصميمات شرقية وغربية خليجية مغاربية شامية هندية باكستانية صينية يابانية رجالية ونسائية شوهت الزي الليبي الأصلي وكل الشعوب تحافظ على زيها وهويتها إلا نحن، أين وزارة الثقافة والمؤسسات المعنية وأبناء البلاد؟”، على حد قوله.