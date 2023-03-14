مسؤول عسكري ينفي وجود توترات أمنية في أوباري

الوطن| رصد

نفى حسين كويوي، الناطق باسم “الكتيبة 173 مشاة” التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، شائعات تفيد بوجود توترات أمنية بمدينة أوباري.

وقال كويوي إن “مدينة أوباري، تنعم بالأمن والأمان، ولا صحة لما تداولته بعض القنوات الإعلامية التابعة لتنظيم الإخوان عن وجود اشتباكات وتوترات أمنية بين الأهالي والقوات المسؤولة عن تأمين المدينة”.

وأكد كويوي، الناطق باسم الكتيبة المسؤولة عن تأمين المدينة، أن “الوضع الأمني مستقر تماماً ومجتمع الطوارق ما يزال يدعم القيادة العامة بالجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، ويحترم ويدعم كل الجهود المتعلقة بالقوات المسلحة العربية الليبية خاصة في مواجهة الإرهاب ومحاربة الجريمة المنظمة.

شدد المسؤول العسكري الليبي على أن “مدينة أوباري تدعم الجيش الليبي وتقف معه مع ما سبق، وتم تقديمه من التضحيات والغالي والنفيس ودماء الرجال من قيادات عسكرية لمجتمع الطوارق من أجل وحدة التراب الليبي ومن أجل الأمن واستقرار البلاد.

وأوضح أن “ما يحدث في المدينة لا يعدو كونه بيانات واجتماعات قبلية لدعم القوات المسلحة والمطالبة بتحسين الأداء الأمني والتنسيق مع القوات في المدينة حال إجراء القبض والتحري على المطلوبين لتجنب أي ردة فعل قد يتم استخدامها لأغراض أخرى”.

وأشار إلى أنه “أثناء عمليات القبض قد تحدث بعض التجاوزات، وهي مرفوضة من القيادة العامة والقيادات الاجتماعية بالمدينة، لافتا إلى أنه “ستتم محاسبة من ارتكبوا أي تجاوزات وفقا للقانون، وهو مطلب الجميع”.

وخلال اليومين الماضيين أجرت قوات تابعة للجيش عمليات قبض ضد عدد من سكان المدينة بتهم تتعلق بالإرهاب، ونتيجة عمليات الضبط اعترض بعض أبناء المنطقة على العمليات.