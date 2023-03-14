أجواء باردة على معظم مناطق ليبيا نهاية الأسبوع الجاري

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية حدوث انخفاض في درجات الحرارة على معظم المناطق في ليبيا يوم الخميس القادم.

وقال المركز، اليوم الثلاثاء، إن حالة الطقس مستقرة هذا اليوم على أغلب المناطق، بينما تبقى درجات الحرارة متذبذبة ما بين الارتفاع والانخفاض.

وذكر أن درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم على أغلب المناطق ما بين 20 و27 مئوية ولا تتجاوز 18 مئوية على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

وأضاف، أن الحرارة تسجل انخفاضًا يوم الغد على مناطق الشمال الغربي وغدامس والحمادة والجفرة، مشيرًا إلى أن الانخفاض سيشمل، يوم الخميس، باقي مناطق ليبيا.

ولفت، المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى أن السحب تتكاثر يوم الخميس على مناطق الشمال الشرقي، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.