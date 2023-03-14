الشريف: رسالة “حفتر” للخارج أن الحكم العسكري هو السيناريو المضمون لفرض الاستقرار

أكد فيصل الشريف، محلل قنوات الإخوان للشأن السياسي، أن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية يرسل رسالته للخارج بأنه الطرف المسيطر .

وادعى الشريف، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أن حفتر يرسل رسالته للخارج بأن “مشروع الحكم العسكري هو السيناريو المجرب والمضمون لفرض الاستقرار في دولة مثل ليبيا”.

وواصل مزاعمه مضيفًا “وجماعتنا في الغرب الليبي مش مقصرين، تراهم لا يدخرون جهدًا في سبيل تأكيد ما يطمح إليه ذلك الانقلابي من خلال إثارة الفتن والنزاعات المسلحة والتشرذم والاشتباكات وتوتير الأمن والاستقرار في طرابلس ومحيطها” على حد تعبيره.

وأكمل الشريف، “وعقيلة برهن للدول الغربية سياسيًّا بأنه استطاع أن يروض جل نوّاب الغرب الليبي وكذلك استطاع أن يخلق لنفسه كتلة تتبعه بقيادة المشري في مجلس الدولة” بحسب كلامه.

وختم موضحًا “والله ابتُلينا بعسكريين وقيادات مسلحة وسياسيين حاشا قلة قليلة، ما تتمناهم لعدوك” وفقًا لقوله.