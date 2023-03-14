الملف الليبي على طاولة الخارجية المصرية والمالطية

بحثت وزارتي الخارجية المصرية والمالطية أمس الاثنين جملة من الموضوعات بينها الملف الليبي.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية المصرية أن الوزارة استضافت جولة جديدة من المشاورات السياسية مع مالطا، حيث ترأس مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، السفير إيهاب نصر، المشاورات عن الجانب المصري، بينما ترأس وفد الجانب المالطي السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتايار.

وتطرقت المباحثات إلى أوضاع المنطقة العربية وآخر التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث تم تقديم عرض كامل لجهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ورؤية القاهرة إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا والسودان وسوريا.