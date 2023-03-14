وفد من الكفرة يؤكد على حاجة المدينة لإنشاء مراكز للأمراض المزمنة ووزير الصحة يتعهد بالدعم

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أكد وفد من عميد وأعيان ومشايخ بلدية الكفرة على حاجة المدينة لإنشاء مركز للكلى والدم وآخر للأورام بعد تزايد عدد الحالات التي بلغت قرابة 267 حالة أورام، وفق ما ذكرت وزارة الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان.

وعقد وزير الصحة الدكتور عثمان عبد الجليل اجتماع مع عميد بلدية الكفرة ومديرا مستشفى الشهيد عطية الكاسح ومركز الكفرة للنساء والولادة بحضور وفد من أعيان ومشايخ لبحث تطورات الوضع الصحي في المدينة.

ولفت الوفد إلى أن الكفرة تبعد عن الساحل قرابة 1000 كيلومتر وهو ما يجعل المريض يعاني مشقة السفر لتلقي العلاج.

وقالت الوزارة، إن عبدالجليل تعهد بتوفير كل الإمكانات الضرورية اللازمة والعمل مع رئاسة الوزراء لتجهيز مستشفى بونخيلة المركزي ودعم مستشفى الشهيد عطية الكاسح ومركز الكفرة للنساء والولادة للرفع من قدرة القطاع الصحي بالمنطقة.