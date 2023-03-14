مباحثات مصرية مالطية حول تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث مسؤولون في وزارتي الخارجية المصرية والمالطية، أمس الإثنين، التطورات الأخيرة التي شهدتها الساحة الليبية.

وجاء ذلك في اجتماع في القاهرة أمس الإثنين، ضم مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية السفير إيهاب نصر، والسكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية كريستوفر كوتايار.

وحسب بيان الخارجية المصرية على صفحتها في موقع فيسبوك، اليوم الثلاثاء، تناول اللقاء جهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والقضايا الإقليمية الأخرى الخاصة بالسودان وسوريا، والتطورات الخاصة بعملية السلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وناقش الجانبان قضية الهجرة غير الشرعية وأهمية التنسيق والتعاون بينة الأطراف المعنية بالملف، بمقاربة لا تقتصر على التعامل مع الأسباب الظاهرية فقط وإنما تمتد لتشمل جذور المشكلة الحقيقية وكيفية التصدي لها بصورة مشتركة وفعالة تحقق النتائج المرجوة منها.