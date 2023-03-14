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قشوط يكشف أسباب فشل الأحزاب في ليبيا

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| رصد

قال المحلل السياسي محمد قشوط، إن غياب حياة سياسية بشكلها الصحيح المتعارف عليه في ليبيا طيلة 42 سنة تضمن مشاركة الأفراد والكيانات السياسية، أثرت سلبا على الوعي بأهمية دور الأحزاب.

ويتفق قشوط على أن الأحزاب التي تصدرت الانتخابات حينها فشلت، وتسببت في الأزمة التي تعرفها ليبيا حتى الأن.

ولفت قشوط إلى أن غياب الحضور الحزبي جعل جل الأوراق في يد البرلمان ومجلس الدولة، كما أدى إلى انقسام وتخندق في الشارع السياسي بدرجة كبيرة.

وأوضح قشوط أن انعدام الحياة السياسية وغياب الدستور المنظم لعمل الأحزاب، والكشف عن مصادرها تمويلها، كانا عاملين مهمين في فشل العمل الحزبي في ليبيا حتى اليوم.

الوسوم

#محمد قشوط أحزاب ليبيا ليبيا مجلس الدولة مجلس النواب

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الوطن الليبية

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