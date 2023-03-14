باشاغا يدعو باثيلي لممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي

أخبار ليبيا 24

دعا، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان، فتحي باشاغا، المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، إلى ممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي. جاء ذلك خلال لقائهما أمس الإثنين.

وأكد باشاغا، الإثنين، دعم الحكومة الليبية لمسار اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

ورحّب باشاغا، بمساعي باثيلي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات الناخبين الليبيين بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023.

وشدد على الملكية الليبية لحل الأزمة وإلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية، لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والدولة بغية التسريع من وتيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

من جانبه أكد باثيلي على أن مبادرته التي عرضها أمام مجلس الأمن الدولي يوم 27 نوفمبر 2023 تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.