الطقس في ليبيا: انخفاض للحرارة غداً… وأمطار متفرقة الخميس بهذه المناطـق

كشف المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن حالة الطقس في ليبيا عن الوضع الجوي السائد والمتوقع هذا اليوم الثلاثاء 14/ 03 / 2023م وخلال اليومين القادمين.

وبحسب التقرير الصادر عن المركز فإن الطقس مستقر هذا اليوم على أغلب مناطق ليبيا بينما تبقى درجات الحرارة متذبذبة مابين الإرتفاع والإنخفاض.

ووفقا للتقرير تتراوح درجات الحرارة القصوى هذا اليوم على أغلب المناطق مابين ( 20 – 27 )مْ، ولاتتجاوز ( 18 )مْ على الجبل الأخضر وأقصى الساحل الشرقي.

ومن المتوقع بحسب التقرير أن تسجل إنخفاض يوم الغد على (مناطق الشمال الغربي– غدامس– الحمادة والجفرة) ويشمل الانخفاض يوم الخميس باقي مناطق ليبيا.

واشار التقرير إلى أن السحب تتكاثر يوم الخميس على مناطق الشمال الشرقي مع احتمال سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على بعض المناطق الساحلية والجبل الأخضر.

والله اعـــــــلم.