اجتماع أمني موسع في طبرق في حضور رئيسا ناديي الأهلي بنغازي والأخضر قبل مواجهة نصف نهائي الكأس

أخبار ليبيا 24

عقدت غرفة العمليات الأمنية المشتركة في طبرق اجتماعا أمنيا موسعا في إطار الاستعداد لتأمين مباراة نصف نهائي كأس ليبيا بين الأهلي بنغازي والأخضر والتي ستقام اليوم الثلاثاء.

وحضر الاجتماع رئيسا ناديي الأهلي بنغازي والأخضر. ويأتي ذلك بينما وردت أنباء عن منع مشجعي الفريقين من الدخول إلى مدينة طبرق.

وكانت مديرية أمن طبرق، قد طالبت مشجعي فريقي الأهلي بنغازي والأخضر، بعدم التجمهر في محيط الملعب الذي ستقام عليه المواجهة، وذلك لدواعٍ أمنية، حسب ما ذكرت في بيان.

وأكد مدير أمن طبرق، على ضرورة التزام المشجعين بعدم التجمهر سواء بالقرب من الملعب أو بالساحات والطرق العامة بالمدينة. وتقام المباراة من دون جمهور على أرضية ملعب الصقور بمدينة طبرق.

وكان ناديا الأهلي بنغازي والأخضر قد أكدا، في بيان مشترك، على أن الأولوية، هي إقامة المباراة في ظروف ملائمة تحت إطار التنافس الشريف والروح الرياضية بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب الناديان عن أملهما في تعاون مشجعي الفريقين “للعبور بالمباراة لبر الأمان وإنجاح هذا العرس الرياضي لبرقة خصوصًا وليبيا عموما”.