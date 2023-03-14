الصلابي الصغير: الوظيفة الكبيرة مصدر غير محدود للثراء والنفوذ

رأى أسامة الصلابي، القيادي الليبي في تنظيم الإخوان، المدرج على قوائم الإرهاب، أن الوظيفة الكبيرة مصدر غير محدود للثراء والنفوذ، بحسب تعبيره.

وقال أسامة، الشقيق الأصغر للقيادي في تنظيم الإخوان، علي الصلابي، في منشور عبر «فيسبوك»: “أصبح الإقبال على السلطة والسعي إليها أكثر عنفاً، لأنه يعني أن الوظيفة الكبيرة هي مصدر غير محدود للثراء والنفوذ، على ما هو الحال في الدول الفاسدة”، وفقا لقوله.

وأضاف “لذلك نشاهد في الانتخابات أو في التسويات السياسية تدفع الأموال الطائلة من أجل الفوز، وهم يعرفون أنهم سيسترجعون أضعاف ما دفعوه بطرق مختلفة”، على حد وصفه.

وتابع “هذا شيء يثير الأسى والأسف، إذ يفترض فيمن يمثلون الأمة أن يكونوا من أهل الأمانة والنزاهة والعفة والمروءة، لكن هذا على ما يبدو جزء من ضريبة التخلف والفساد والجهل والاستبداد”، بحسب حديثه.