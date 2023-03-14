السفير القطري لـ«باتيلي»: بلادي تعمل على تحقيق تطلعات الشعب الليبي في الازدهار

أكد سفير دولة قطر لدى ليبيا، خالد محمد بن زابن الدوسري، للمبعوث الأممي إلى ليبيا، عبدالله باتيلي، دعم بلاده لجهود باتيلي للدفع قدمًا بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء القطرية: “أكد الدوسري، خلال اجتماعه مع باتيلي، دعم دولة قطر ومساندتها لمهام الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، من أجل الدفع قدما بالعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيدا بجهوده الرامية لحل الخلافات”.

وأضاف البيان “جدد السفير دعم دولة قطر للمسار السياسي الليبي، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وكل الحلول السلمية التي تحافظ على وحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها، وتحقيق تطلعات شعبها الشقيق في التنمية والازدهار”.