اجتماع أمني موسع في طبرق لتأمين موقعة نصف نهائي الكأس بين الأهلي بنغازي والأخضر

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عقد في طبرق اليوم الثلاثاء اجتماع أمني موسع حضره رئيسا ناديي الأهلي بنغازي والأخضر، وذلك في إطار الاستعداد لتأمين موقعة نصف نهائي كأس ليبيا لكرة القدم.

وتقام المباراة مساء اليوم الثلاثاء من دون حضور الجمهور على أرضية ملعب الصقور بمدينة طبرق.

وكانت مديرية أمن طبرق قد طالب مشجعي الفريقين إلى عدم التجمهر في محيط الملعب أو بالساحات والطرق العامة بالمدينة.

وأكد مدير أمن طبرق، على ضرورة التزام المشجعين بعدم التجمهر سواء بالقرب من الملعب أو بالساحات والطرق العامة بالمدينة.

وفي وقت سابق أكد ناديا الأهلي بنغازي والأخضر، في بيان مشترك، على أن الأولوية، هي إقامة المباراة في ظروف ملائمة تحت إطار التنافس الشريف والروح الرياضية بين أبناء الوطن الواحد.

وأعرب الناديان عن أملهما في تعاون مشجعي الفريقين للعبور بالمباراة لبر الأمان وإنجاح هذا العرس الرياضي لبرقة خصوصًا وليبيا عموما.