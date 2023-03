ليبيا- نقل تقرير إخباري نشرته صحيفة “يورو أوبزرفر” الأوروبية عن المفوضية الأوروبية تعهدها بتقديم مزيد من الدعم وقوارب الدورية إلى خفر السواحل الليبيين.

التقرير الذي تابعته وترجمت المهم مضامينه صحيفة المرصد أوضح أن رد الفعل هذا صدر عن متحدث باسم المفوضية وجاء بعد غرق قارب هجرة غير شرعية مؤخرا وفقدان أثر 30 مهاجر غير شرعي وهو ذاته الصادر بعد غرق 76 آخرين خلال الشهر الماضي.

ووفقا للمتحدث الأوروبي سيتم توفير المزيد من القوارب في ظل الحاجة لتعزيز القدرات بعد أن تسلم الجانب الليبي 6 محدثة منها وسابع جديد في وقت سابق من العام الجاري في وقت أثار فيه التقرير المأساة الأخيرة المندرجة في سياق سلسلة من المآسي العديدة.

وتابع التقرير إن هذه المآسي تبرز تساؤلات حول دعم الاتحاد الأوروبي لخفر السواحل الليبيين المتألفين في الأصل من ميليشيات مسلحة ناقلا عن ملازم شرطة سابق في ليبيا اتهامه لهذا السلاح بكونه جزء من شبكة التهريب التي تحاول المفوضية الأوروبية تفكيكها منذ العام 2015.

وقالت “دانا سبينانت” نائبة المتحدث باسم المفوضية الأوروبية:”المهربون يكسبون المال على حساب اليأس والمخاطر التي يتعرض لها المهاجرون غير الشرعيون الساعون للوصول إلى دول الاتحاد الأوروبي” فيما رفضت في وقت سابق منظمة الهجرة الدولية هذه الحرب على المهربين.

وبينت المنظمة في حينها أن هذه الإستراتيجية المنقولة بثبات عن طريق المفوضية الأوروبية إلى دول منطقة شمال إفريقيا ومنها ليبيا لن تؤدي إلا إلى تشجيع مهربي المهاجرين غير الشرعيين وزياردة المخاطر على الباحثين أصلا عن الأمان في وقت أدلى به متحدث أوروبي آخر بدلوه في هذا السياق.

ووفقا للمتحدث يتمثل المطلوب القيام به حاليا بضمان توفير بديل حقيقي لأولئك الذين يضعون مصيرهم في أيادي المجرمين من خلال توسيع المسارات القانونية للهجرة الشرعية مبينا أن هذه الأفكار جزء من خطة عمل المفوضية الأوروبية الخاصة بوسط البحر الأبيض المتوسط والمقترحة في نوفمبر الماضي.

ترجمة المرصد – خاص

Shares

The post يورو أوبزرفر: أوروبا تزيد دعمها لخفر السواحل الليبيين رغم خلفيته الميليشياوية first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية