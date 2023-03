جهاز الردع يكشف للأحرار تفاصيل اكتشاف مقبرتين جديدتين في ترهونة

قال الناطق باسم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب “أحمد بن سالم”، إن اكتشاف المقبرتين الجماعيتين في ترهونة، جرى بعد استجواب المقبوض عليهم في هذه القضية.

وأوضح بن سالم في تصريح مع الأحرار الإثنين، أن الفرق المختصة في الهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين ستشرع في استخراج الجثث من المقبرتين اليوم الثلاثاء.

وأشار بن سالم إلى أن التحقيقات مع 5 من الموقوفين أسفرت عن الوصول إلى حوالي 36 جثة في مقابر متفرقة بترهونة.

ودعا بن سالم النيابة والجهات القضائية إلى التعاون واستكمال ما يقوم به جهاز الردع كجهة ضبطية حتى يتم إنصاف ذوي المفقودين وأخذ حقوقهم.

المصدر: قناة ليبيا الأحرار

