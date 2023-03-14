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أبوزريبة يناقش سير العمل ومعوقاته في منفذ مطار بنينا الدولي

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن|رصد

بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي اللواء سعد العكوكي
خلال لقاء لهما بديوان الوزارة بمدينة بنغازي أهم النقاط التي من شأنها ضمان سير العمل بصورة كاملة، ومعالجة المشاكل التي قد تواجه الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.
واِستمع الوزير لشروح مفصلة من قبل مدير الأمن عن العراقيل التي تواجه أعضاء المديرية في تأدية المهام الموكلة لهم ووضع الحلول المناسبة لحلحلتها.
وأشاد اللواء أبوزريبة في نهاية الاجتماع بالجهود المبذولة من أعضاء المديرية بالمطار، مشددًا على ضرورة معاملة كافة المسافرين معاملة تليق برجال الداخلية.
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#أبوزريبة #مطار بنينا #وزارة الداخلية الليبية ليبيا

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الوطن الليبية

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