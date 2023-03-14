أبوزريبة يناقش سير العمل ومعوقاته في منفذ مطار بنينا الدولي

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بحث وزير الداخلية بالحكومة الليبية اللواء عصام أبوزريبة، مع مدير مديرية أمن منفذ مطار بنينا الدولي اللواء سعد العكوكي

خلال لقاء لهما بديوان الوزارة بمدينة بنغازي أهم النقاط التي من شأنها ضمان سير العمل بصورة كاملة، ومعالجة المشاكل التي قد تواجه الأجهزة الأمنية العاملة بالمنفذ.

واِستمع الوزير لشروح مفصلة من قبل مدير الأمن عن العراقيل التي تواجه أعضاء المديرية في تأدية المهام الموكلة لهم ووضع الحلول المناسبة لحلحلتها.