معزب: اعتماد خطة باتيلي على التعديل الـ 13 مجازفة تهدد الانتخابات

أكد عضو المجلس الأعلى للدولة محمد معزب، أن “اعتماد خطة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي على التعديل الـ 13 مجازفة”.

وقال معزب، في تصريح صحفي، أن تلك المجازفة ” قد تكون نتائجها عدم حدوث الانتخابات أو على الأقل عدم قبول نتائجها من أطراف عدة”.

وتابع؛ أن “التعديل المذكور يواجه دعاوى قضائية في الدائرة الدستورية والقضاء الإداري ما لم يتم إعادة النظر فيه من حيث المضمون ومن حيث الإجراء فتصبح مبادرة باتيلي على جرف هار”.

وأوضح أن “الأطراف التي استفردت بصياغة التعديل الدستوري الأخير كانت غايتها إفشال الانتخابات بطريقة مستترة”.