مفوضية الانتخابات تبحث التعاون مع المجلس القومي للمرأة

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح مع وفد من المجلس القومي للمرأة آليات التعاون بين المفوضية والمجلس.

وبين المكتب الإعلامي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات أن الجانبين بحثا خلال لقائهما اليوم الثلاثاء بمقر المفوضية آليات التعاون المستقبلية بين المفوضية والمجلس، على أن يقدم المجلس خطته متضمنةً مشاريعه الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة، وتحفيزها على ممارسة حقها في الانتخاب والمشاركة في اتخاد القرار السياسي.

وثمن وفد المجلس القومي للمرأة جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة دورهن السياسي.

وأشار الوفد إلى أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن.

ضم وفد المجلس القومي للمرأة كل من آمال بالحاج، نوال الطبال، سامية الفزاني.