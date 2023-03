ليبيا – تفقد رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات لمتابعة سير العمل فيه والوقوف على الإجراءات التعاقدية الخاصة به.

بيان صحفي صدر عن المكتب الإعلامي للدبيبة تابعته صحيفة المرصد، أوضح أن رئيس حكومة تصريف الأعمال تابع خلال زيارته التفقدية خطة مشروع صيانة وتطوير الطريق الساحلي تاورغاء راس جدير، والتعرف على خطط الجهاز للعام الجاري وسير العمل بالمشروعات الأساسية والموقف التنفيذي لها.

ونقل البيان عن الدبيبة تأكيده ضرورة التركيز على عاملين أساسيين لإنجاز المشاريع هما الجودة والالتزام بالجدول الزمني، وعدم السماح بالتأخر في التنفيذ وتفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية القادرة على ذلك، ونقل الخبرة لأدوات التنفيذ المحلية ورفع كفاءة الملاكات الفنية العاملة بالجهاز.

Shares

The post الدبيبة: لا بد من تفعيل الشراكة بين القطاع الخاص والشركات الأجنبية لإنجاز مشاريع المواصلات first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية