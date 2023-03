قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح” في رده على إحاطة “باتيلي” إن الأخير غير مطّلع على الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مضيفا أنه أخطأ عندما قال إن المجلسين “منتهيا الولاية”.

“نحن أحرص من باتيلي”

وأوضح عقيلة صالح في لقاء أجراه مع “تلفزيون المسار” أنه لا يجوز لـ”باتيلي” أن يحل محل الليبيين في تشكيل أجسام أو سلطة تنفيذية جديدة، معتبرا أن سن القوانين من اختصاص البرلمان وليس من اختصاص باتيلي، ومشيرا في الوقت ذاته إلى الحديث عن انتهاء دور مجلسي النواب والدولة أمر خطير وسيسبب فراغا سياسيا كبيرا، وفق تعبيره.

وأوضح “صالح” أن “باتيلي” لن يكون حريصا أكثر من الليبيين على مصالح البلاد، داعيا إلى تكوين حكومة واحدة لتنفيذ القوانين والإشراف على الانتخابات.

عرقلة الانتخابات مقصودة

وعن الانتخابات ذكر “صالح” أن التدخل الدولي هو من عرقل عمل الحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة “فتحي باشاغا” من طرابلس، وهو ما أفشل العملية الانتخابية.

وتابع “صالح” القول إن مهمة المجلس فقط إصدار التشريعات و ما عطل الانتخابات هو إعلان مفوضية الانتخابات “القوة القاهرة” معتبرا أن المجلس أوفى بكل التزاماته بشأن الانتخابات من ناحية القوانين والتشريعات.

عبث أممي

ووصف “صالح” عمل الأمم المتحدة على إجراء الانتخابات في ظل وجود حكومتين في الشرق والغرب بـ”العبث”، مؤكدا أن عدم وجود حكومة موحدة سبب في تعطيل الانتخابات.

وكشف “صالح” عن لقاء مرتقب يجمعه بالأمين العام “أنطونيو غوتيريش” للحديث عن مسألة تشكيل الحكومة وإمكانية إجراء الانتخابات هذا العام وفق قوله.

المصدر: لقاء تلفزيوني

The post رافضا ماوصفه بـ”التدخل”، عقيلة ينتقد “باتيلي” ويتحفظ على تصريحاته appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار