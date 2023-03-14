بوالخطابية: السلع الغذائية ببلدية طبرق ارتفعت بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان

أكد عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية أن أسعار السلع الغذائية بالبلدية ارتفعت بشكل ملحوظ مع اقتراب شهر رمضان.

بوالخطابية وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” قال: إن هناك مشاريع لرصف الطرق وتجديدها وترميمها داخل المدينة ضمن خطة الإعمار.

وأشار إلى أن خطة صيانة ما يقارب 200 عمارة أنشئت في فترة السبعينيات ستنطلق خلال الأيام القادمة.

ولفت النظر إلى وجود تحسن ملحوظ لشبكة الكهرباء بعد إنشاء محطة غازية بالمدينة.

وأضاف: “نسعى إلى تغذية مدينة البيضاء بالكهرباء بعد أن كانت تصل إلى منطقة التميمي فحسب”.

بوالخطابية نوه إلى أن البلدية راسلت وزير الحكم المحلي في حكومة تصريف الأعمال لموافاته بالمشاريع الضرورية لإنشائها بالمدينة.