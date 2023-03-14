الخارجية المصرية تبحث مع نظيرتها المالطية تطورات الأوضاع في ليبيا

بحث مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، إيهاب نصر، بالقاهرة مع نظيره السكرتير الدائم لوزارة الخارجية المالطية، كريستوفر كوتايار، تطورات الوضع في ليبيا.

وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية: “جاء ذلك خلال جولة المشاورات السياسية، التي استضافتها القاهرة يوم 13 مارس بين مصر ومالطا”.

وأضاف البيان “تطرقت المباحثات إلى أوضاع المنطقة العربية وآخر التطورات الخاصة بعملية السلام، حيث تم تقديم عرض كامل لجهود مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة ورؤية القاهرة إزاء التطورات الأخيرة في ليبيا والسودان وسوريا”.