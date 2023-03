ليبيا – ناقش رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان فتحي باشاآغا أمس الإثنين في بنغازي مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة عبد الله باتيلي مبادرته لتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال هذا العام.

ورحب باشاآغا بمساعي المبعوث الأممي والأسرة الدولية الداعمة لتحقيق تطلعات 3 مليون ليبي بالتوجه نحو صناديق الاقتراع قبل نهاية عام 2023.

وشدد على الملكية الليبية لحل الأزمة، داعيًا إلى ضرورة بذل المزيد من الجهود الدولية لتسهيل التقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة بغية التسريع من وثيرة التوافقات التشريعية لقوانين الانتخابات.

وطالب المبعوث الأممي بممارسه دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي، مؤكدًا دعم الحكومة لمسار لجنة 5+5 للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية وصون السيادة الليبية بإخراج القوات الأجنبية بشكل تدريجي ومتوازن.

من جانبه أكد المبعوث الأممي على أن مبادرته تهدف لحل الأزمة الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات وفق إطار قانوني وزمني ملزم لإجرائها.

Shares

The post باشاآغا يطالب المبعوث الأممي بممارسة دوره لإيقاف التدخلات الخارجية السلبية في الشأن الليبي first appeared on صحيفة المرصد الليبية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية