ليبيا الان

وفد نيابي يشارك البرلمان الافريقي ورشة عمل حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة

تم النشر منذُ 13 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن / رصد

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان الإفريقي “صالح قلمة ، سالم قنان  ، عبدالقادر حسن يحي”  و “أسماء الخوجة ”  في  ورشة عمل لبناء القدرات حول حوكمة وإدارة هجرة اليد العاملة لأعضاء البرلمان الإفريقي”

وجاءت المشاركة على هامش اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي المنعقدة بمقر البرلمان الإفريقي بميدراند في جنوب إفريقيا،  حيث تناولت الورشة حالة حوكمة الهجرة في إفريقيا وتبادل المعلومات حول حالة الهجرة من قبل أعضاء البرلمان الإفريقي وقانون الهجرة الدولي والإقليمي وعلاقته بالقوانين الوطنية وكيفية تعزيز وضع السياسات لتكون أكثر استجابة للنوع الاجتماعي وأكثر شمولا لوجهات نظر المواطنين على الصعيدين الوطني والإقليمي.

 

الوسوم

إدارة هجرة اليد العاملة الاتحاد الافريقي بناء القدرات حول حوكمة ليبيا مجلس النواب

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

الوطن الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك