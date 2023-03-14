رئيس مجلس النواب يجري عدة لقاءات بالمسؤولين الأردنيين

أجرى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، عدة لقاءات منفصلة شملت كل من رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، ورئيس مجلس الأعيان الأردني فيصل الفايز، بحضور نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة.

رئيس مجلس النواب، وخلال اللقاء الذي عقده بمقر مجلس النواب الأردني بالعاصمة الأردنية عمّان، بحث مع الحضور آخر المستجدات على الساحة الليبية، حيث استعرض اخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معربًا عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني على دعم الأردن المتواصل والدائم لليبيا وشعبها.

وبُحث خلال اللقاء أوجه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني على مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه الشعب الليبي الشقيق في دعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.

وتطرق الفايز إلى أهمية وجود جهد عربي لحل الأزمة الليبية، مبينًا أنه سيعمل بالتنسيق مع البرلمانات العربية ومجلس الشورى لتشكيل لجنة برلمانية يكون مهمتها العمل على حل الأزمات العربية داخل البيت العربي.

من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني خلال اللقاء الذي حضره رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي وعدد من الوزراء والنواب الأردنيين، على عمق العلاقة التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين، والحرص المشترك على تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأشار إلى المكانة الكبيرة التي تحتلها ليبيا لدى الأردن قيادة وشعبا، ووقوف الأردن بقيادة الملك عبدالله الثاني، ودعمه لجميع الجهود السياسية الرامية إلى حماية وحدة ليبيا وضمان أمنها واستقرارها، واستعادة دورها الطليعي عربياً ودولياً.