“السايح” يبحث مع المجلس القومي للمرأة تعزيز المشاركة في الانتخابات

التقى رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح اليوم الثلاثاء، وفد من المجلس القومي للمرأة ضم كل من: آمال بالحاج، ونوال الطبال، وسامية الفزاني، وذلك بمقر المفوضية.

وذكرت مفوضية الانتخابات، في بيان، أن “الاجتماع بحث آليات التعاون المستقبلية بين المفوضية والمجلس، على أن يقدم المجلس خطته متضمنةً مشاريعه الهادفة الرامية لتعزيز مشاركة المرأة في العملية الانتخابية المقبلة، وتحفيزها على ممارسة حقها في الانتخاب والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي”.

وأوضح البيان، أن الوفد “ثمن جهود المفوضية والدور الذي تقوم به من أجل تمكين النساء الليبيات من ممارسة دورهن السياسي، مؤكدين على أهمية التعاون من أجل القضاء على كافة الممارسات التي تحد من دور المرأة السياسي، وإتاحة مساحات أوسع لمشاركتها في بناء الوطن”.