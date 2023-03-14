مفوضية اللاجئين: لا نسعى لتوطين المهاجرين في ليبيا

أكد مدير مكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي علي بيبي خلال لقائه رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري أن هناك سوء فهم حول عمل المفوضية وأنها لا تسعى لتوطين أي لاجئين في ليبيا بل إن مهمتها هي مساعدة طالبي اللجوء على إعادة التوطين في دول أخرى

وبين الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق أن العقوري استمع خلال اللقاء الذي عقد بديوان المجلس في مدينة بنغازي إلى شرحٍ لعمل المفوضية والمساعدات التي تقدمها كما استعرض المساعدات التي تقدمها المفوضية في المجال الصحي والتعليمي مثل توفير التجهيزات للمستشفيات وصيانة المدارس المستهدفة من قبل المفوضية، مشيراً إلى أن أبرز العراقيل أمام عمل المفوضية هي عدم وجود مذكرة تعاون .

و أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية حرص مجلس النواب على دعم عمل وكالات الأمم المتحدة الإنسانية مثل مفوضية اللاجئين تقديراً للفئات الإنسانية الضعيفة، مع الأخذ في الاعتبار مراعاة المصالح الوطنية والحفاظ على السيادة الوطنية.

وشدد العقوري على أن ليبيا لا يمكن أن تحل مشكلة تدفقات المهاجرين واللاجئين نيابة عن دول المنطقة، لافتاً إلى أن ليبيا تعيش فعلا أزمة إنسانية نتيجة لتلك التدفقات التي تتطلب تكاتف الجهود المحلية والدولية للتخفيف من أثارها .

وأوضح العقوري أن لجنة الخارجية تحتاج للاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بمشاريع المفوضية تأكيدا لمبدأ الشفافية وفقا لاختصاصها في المتابعة والرقابة .

وفي الختام اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتعاون خاصة في مجال التدريب ورفع القدرات المتعلق بقدرة السلطات الليبية على الاستجابة الإنسانية وحماية الفئات الضعيفة.