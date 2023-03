بوزريبة يبحث تأمين الشريط الحدودي للدولة الليبية

ليبيا – اجتمعَ وَزير الداخلية في الحكومة المكلفة من البرلمان اللواء عصام أبو زريبة الإثنين بمُدير الإدارة العامة لأمن المنافذ بِالمنطقتين الشرقية وَالجنوبية اللواء عثمان عبد السلام.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية الآليات وَالتنظيمات المُتخذة في سيّر العمل بالمنفذ، والتعاون الأمني بين كافة الأجهزة الأمنية بالمنافذ، لمُكافحة عمليات الهجرة غير الشرعية والتسلل وتهريب الوقُود والسلع الغذائية ومنع حدوث أي خرق أمني.

كمَا تطرق الاجتماع إلى مناقشة المشاكل والعراقيل والصعُوبات التي تُواجه منتسبي الإدارة، ووضع الحلول العاجلة لها.

بدوره، أكد الوَزير على أهمية حماية الحدود الليبية مِن عصابات التهريب، مُشددًا على ضرورة الضبط والربط وتنسيق الجهود بين كافة الأجهزة الأمنية بالمنافذ؛ لتأمين الشريط الحدودي للدولة الليبية.

