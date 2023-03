‎لأول مرة في تاريخه.. مستشفى الخضراء يجري عملية للمخ والأعصاب بنجاح

أعلنت وزارة الصحة عن نجاح مستشفى الخضراء العام في إجراء أول عملية مخ وأعصاب داخل المستشفى منذ تاريخ تأسيسه قبل 45 عاما.

‎وأوضحت الوزارة أن فريقا طبيا استشاريا ليبيا نجح في إجراء عملية جراحية لطفل يبلغ عمره عاما، حيث كان يعاني تغيرا في ضغط أنبوب التصريف الدماغي.

‎وذكرت الوزارة أن العمليات الدقيقة داخل القطاع العام كانت تجرى في المستشفيات المتخصصة، مثل مستشفى طرابلس الجامعي، ومستشفى علي عمر عسكر- السبيعة.

‎وكان مستشفى الخضراء قد سجل قبل يومين نجاح عملية زراعة صمام أورطي لمريضة تبلغ من العمر 78 عاما، دون جراحة وذلك باستخدام تقنية “تافي” التي تستخدم لأول مرة داخل القطاع العام.

‎المصدر: وزارة الصحة

