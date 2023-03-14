عقيلة صالح يبحث مع رئيس مجلس الأعيان الأردني آخر المستجدات على الساحة الليبية

استقبل رئيس مجلس الأعيان الأردني، فيصل الفايز، في مكتبه بدار المجلس اليوم الثلاثاء، رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، والوفد المرافق له.

وتناول اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، آخر المستجدات على الساحة الليبية.

واستعرض عقيلة صالح، مع رئيس مجلس الأعيان الأردني آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، معرباً عن شكره وتقديره للملك عبدالله الثاني على دعم الأردن المتواصل والدائم لليبيا وشعبها.

وتم خلال اللقاء بحث أوجه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني على مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه الشعب الليبي الشقيق في دعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.

وتطرق الفايز إلى أهمية وجود جهد عربي لحل الأزمة الليبية، موضحاً أنه سيعمل بالتنسيق مع البرلمانات العربية ومجلس الشورى لتشكيل لجنة برلمانية يكون مهمتها العمل على حل الأزمات العربية داخل البيت العربي.

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