المستشار صالح ورئيس مجلس الأعيان الأردني يبحثان المستجدات السياسية في ليبيا

الوطن / رصد

بحث رئيس مجلس الأعيان الأردني “فيصل الفايز ” مع رئيس مجلس النواب المستشار ” عقيلة صالح” آخر المستجدات على الساحة الليبية.

وتناول اللقاء أوجه تعزيز وتنمية التعاون بين البلدين الشقيقين، وآخر المستجدات الراهنة في ليبيا، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية.

من جانبه أكد رئيس مجلس الأعيان الأردني على مواقف الأردن الثابتة بقيادة الملك عبدالله الثاني تجاه الشعب الليبي الشقيق في دعم خياراته وتحقيق تطلعاته في التنمية والازدهار، ومن أجل وحدة ليبيا واستقرارها، وتوحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها.

وتطرق الفايز إلى أهمية وجود جهد عربي لحل الأزمة الليبية، مبينًا أنه سيعمل بالتنسيق مع البرلمانات العربية ومجلس الشورى لتشكيل لجنة برلمانية يكون مهمتها العمل على حل الأزمات العربية داخل البيت العربي.