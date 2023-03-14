النويري: ليبيا تحتاج إلى دعم حركة عدم الانحياز

شارك وفد من مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس نائب رئيس الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، فوزي النويري، في المؤتمر الثاني للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز الذي انعقد في العاصمة البحرينية المنامة على هامش أعمال الجمعية العامة (146) للاتحاد البرلماني الدولي.

وقال بيان صادر عن المجلس: “ضم الوفد، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، عبدالهادي الصغير، والأعضاء رمضان شمبش، سلطنة المسماري وربيعة أبو راص، ورئيس ديوان المجلس، عبدالله المصري الفضيل”.

وأضاف البيان “تم اعتماد قرار الشبكة (PN) للحركة بشأن تعديلات النظام الأساسي الخاص بأساليب العمل وكذلك تم النظر في طلبات المنظمات البرلمانية الدولية للحصول على صفة مراقب وإضفاء المزيد من الطابع المؤسسي على الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز”.

وتابع “القى النويري، كلمة خلال المؤتمر، أكد خلالها الحاجة إلى تكاتف الدول الأعضاء وحشد كافة الإمكانيات لدعم حركة دول عدم الانحياز من خلال الوحدة والتضامن والتعاون لأعضاء الشبكة تجاه العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومنها أزمات (الغذاء- الأوبئة – والتدخلات الخارجية في شؤون الدول ) وغيرها من القضايا التي تتطلب استجابة سريعة لأثارها السلبية”.

وأكد النويري، دعم ليبيا لتوصيات المجلس الوطني الفلسطيني، قائلا: “العدل والأمن لن يتحققا في العالم إلا بعد حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة وهو ما ينطبق على غيره من الشعوب التي تسعى حثيثة لنيل حقوقها وهو من أهداف الحركة”.

وأوضح أن ليبيا تمر بمرحلة سياسية تحتاج الدعم والوقوف من الحركة للضغط على كل من يحاول التدخل في شؤونها والحفاظ على وحدتها وسيادتها ودعم الشرعية المتمثلة في مجلس النواب الممثل الوحيد للشعب الليبي.