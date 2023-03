نقابة الأطباء تهدد باضراب مفتوح احتجاجًا على جدول المرتبات الموحد.. وتحذر من استقالات جماعية

ليبيا – قال نقيب الأطباء محمد الغوج إن النقابة العامة للأطباء بجانب النقابات الطبية الأخرى ترفض بشكل تام جدول المرتبات الموحد، وتطالب الجهات المختصة بسرعة إعادة تقييمه، وفقًا للمؤهلات العلمية والتدرج الوظيفي والأقدمية، ومِن ثم تنفيذه لخدمة الصالح العام.

الغوج حذر في تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” من اتجاه عدد كبير من العاملين لتقديم استقالاتهم، وذلك بعد سنوات طويلة من رفعهم المطالب الخاصة برفع رواتب جميع أعضاء الأطقم الطبيعة دون استجابة من المسؤولين.

ونفى نقيب الأطباء مسؤولية العاملين في القطاع الصحي عما سيحدث مستقبلًا، أو تهديد الوضع بالإضراب، قائلًا: “إن النقابة أرسلت تحذيرات عدة إلى الجهات المعنية قبل اللجوء للإضراب، لكن لم يتم التوصل لحل جذري للمشكلة التي يعانيها القطاع منذ سنوات”.

وحدد الغوج مطالب الأطباء بشكل تفصيلي وهي: “(تفعيل القرار 885 للعناصر الطبية والطبية المساعدة، ودفع مستحقات العاملين في جائحة كورونا، واعتبار العناصر الطبية التي توفيت نتيجة أعمالهم خلال الجائحة شهداء واجب، وتوفير التأمين الطبي للعناصر الطبية والطبية المساعدة، وعلاوة التدريس، والإفراجات المالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة إلى توفير المعدات والمستلزمات الطبية وبيئة ملائمة للعمل ومكافحة الفساد والنهوض بقطاع الصحة)”.

وبحسب الغوج، فإن الأطباء في ليبيا “يتعرضون لمؤامرة واضحة؛ لذلك لا تتوقف طلبات أعضاء النقابة عند المطالب المالية فقط، بل تمتد إلى المطالبة بضرورة رفع وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع الليبي في المؤسسات الصحية التي تعاني الأزمات”.

وشدد نقيب الأطباء على أن مكافحة هذه “المؤامرة” التي تؤدي لهجرة الأطباء للخارج وتقديم استقالات جماعية، هي في تحسين بيئة العمل في القطاع والاستجابة للمطالب المذكورة.

وأرجع الغوج أسباب اللجوء للإضراب إلى عدم استجابة الجهات المعنية لسنوات يلزم إجبارها على التعامل بجدية مع مطالب القطاع الصحي حفاظًا على صحة الشعب الليبي أمام الوضع المتردي في البلاد.

