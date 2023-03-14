عقيلة صالح: نقدر مساندة الأردن لنا في تحقيق الاستقرار ومواجهة التحديات

أجرى رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مع نظيره الأردني أحمد الصفدي مباحثات رسمية في دار مجلس النواب الأردني، بحضور المكتب الدائم في مجلس النواب والوفد الليبي المرافق.

وأكد حساب مجلس النواب الأردني، أن “اللقاء تناول تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، والجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب.

وقال عقيلة صالح؛ إنه يقدر “دولة الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، على دعمه ومساندته لتطلعات الشعب الليبي في تحقيق الأمن والاستقرار ومواجهة التحديات”.

وقال عقيلة صالح؛ إن “مواقف الأردن ملكاً وشعباً مقدرة وكبيرة وجلالة الملك بما يحظى بتقدير واحترام الأسرة الدولية بذل جهودا كبيرة في دعم ليبيا وهذا الموقف لا يُنسى”.

وعلى الجانب الأخر؛ أكد رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي على “دعم الأردن للجهود الرامية إلى توحيد الصف الليبي، والتوصل إلى حل سياسي في ليبيا، يعيد الأمن والاستقرار لشعبها، ويساهم في بناء المؤسسات فيها”.

وقال الصفدي إن “الموقف الأردني واضح بالوقوف مع ليبيا وشعبها ومصالحها الوطنية، والوصول لحل دائم يتوافق عليه الشعب الليبي الشقيق ويحقق تطلعاته ويحفظ مقدراته وأمنه واستقراره”.