وزير التعليم يبحث مبادرة الكشف المجاني على الطلاب والموظفين

بحث ِوزير التَّربية والتَّعليم موسى المقريف مع مُدير مُستشفى السكري والغدد الصماء عبد الرحمن النجار مُبادرته رقم (2) للكشف الصّحي المجاني للتلاميذ، والطلاب، والموظفين بدٍيوان الوِزارَة والمصالح والمراكز التابعة لها.

كَما تناوَل الاِجتماع الذي عُقِدَ بمكتب الوزير اليوم الثلاثاء تَرتِيبات تنفيذ المبادرة بحسب المكتب الإعلامي لوزارة التربية والتعليم.

ووجه الوزير خلال الاجتماع بضرورة البدء في تنفيذ المبادرة بعد وضع آلية لِذلك، بالتَّعاون بين المستشفى وإدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي بالوزارة، مشدِّداً على أهمِّية عَمل ملف صحي إلكتروني للتلاميذ والطلاب في كامِل التُّراب الليبي.

وأكدت مُدير إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدّعم النّفسي بوزارة التعليم نادية البكوش أهمِّية ربط المبادرة بالتَّغذية المدرسية، كونهما يرميان إلى صحة الطالب وسلامة غذاءه.

وفي خِتام الاِجتماع تمَّ التأكيد على أهمِّية وضرورة ديمومة المبادرة، ومُناقشة الخُطة المقبلة لِضمان تأطير المبادرة، والاِستفادة من البطاقة المُعدَّة بالخُصوص من قِبل إدارة الخِدمة الاِجتماعية والصّحة المدرسية والدَّعم النَّفسي بالوِزارَة.

وشارك في اللقاء مُدير مُدير إدارة الخدمات الطبية بالمستشفى عصام الدالي، والمستشار بالمستشفى البهلول بن رمضان ومُدير مكتب الإعلام بوزارة التعليم عبد العزيز عيسى، وَرئِيس قِسم الصّحة المدرسية سعاد بن غشير، وَرئِيس وحدة الاتِّصال والتَّواصل شكري فرحات.