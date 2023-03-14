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القبض على 3 أشخاص متلبسين بالتهجم والسرقة لمنزل مواطن في طرابلس

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عن ضبط مجموعة من الأشخاص عقب التهجم على منزل أحد المواطنين لغرض السرقة بمنطقة النواحي الأربع بالعاصمة طرابلس .

وبناء على الإشارة الهاتفية الواردة إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن النواحي الاربع من غرفة الاتصالات والسيطرة بالمديرية مفادها تهجم مجموعة من الأشخاص على منزل أحد المواطنين لغرض السرقة.

وعلى الفور توجهت دوريات التحري بالقسم إلى مكان المنزل وتم ضبط ثلاثة أشخاص من الجنسية التشادية متلبسين في واقعة الشروع في السرقة؛ وتم جلبهم لمقر القسم ، وأتخذت الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى مركز شرطة غرب قصر بن غشير من حيث الاختصاص.

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