رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء يؤدون القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي

أدى رئيس وأعضاء المجلس التسييري لبلدية البيضاء، اليوم الثلاثاء، القسم القانوني أمام وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية سامي الضاوي، بموجب القرار رقم (8 ) لسنة 2023 الصادر عن الوزير والذي ينص على تشكيل المجلس .

جاء ذلك خلال لقاء الوزير، بمكتبه بمقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، برئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء المهدي مفتاح ادريس احفيتر، وأعضاء المجلس .

الوزير، أشار خلال مراسم أداء القسم إلى ضرورة أن يباشر المجلس التسييري لبلدية البيضاء المشكّل بمقتضى المادة الأولى من القرار أعلاه مهامه، مؤكدًا على أهمية تمكين المجالس التسييرية من المشاركة في صناعة القرار، وتقديم الخدمات للمواطنين.